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هجوم على مسجد شرقي ألمانيا وتحطيم أربع نوافذ

04:14 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
هجوم على مسجد شرقي ألمانيا وتحطيم أربع نوافذ

شرطة ألمانيا

برلين- (د ب أ):

تعرض مسجد في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا لهجوم وتحطمت أربع نوافذ به، حسبما قال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر أمس الإثنين.

ووفقا للنتائج الأولية، فإن المسجد الواقع في منطقة فولكمارسدورف تضرر جراء تجمع قام به حوالس 100 شخص ملثم صنفتهم الشرطة على أنهم جماعة يسارية.

كما أشعلت المجموعة النار في صناديق القمامة في مكان قريب.

واحتجزت الشرطة 11 شخصا. ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.​

شرطة ألمانيا ألمانيا هجوم على مسجد برلين

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