بينيت يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة إسرائيل

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت حكومة إسرائيل الاثنين أنه تم التوجيه الدعوة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لزيارة البلاد، وأشارت إلى أنه سيتم تسريع العمل على التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين تل أبيب وأبوظبي، في إطار الجهود الرامية للبناء على العلاقات الوليدة.

جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي أجرى محادثات غير مسبوقة اليوم الإثنين مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم بينيت قوله في بيان إن رئيس الوزراء دعا الشيخ محمد إلى زيارة إسرائيل، ليرد الأخير بقبول الدعوة.

وقد أعطى بينيت تعليماته إلى موظفي مكتبه بالترتيب مع الجانب الإماراتي لهذه الزيارة.ولم تعلق حكومة الإمارات بعد على ذلك.

وتعد زيارة بينيت هي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام الإبراهيمي العام الماضي، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح مكتب بينيت أنه تم إعطاء تعليمات إلى المسؤوليين الإسرائيليين لتسريع العمل على إنجاز اتفاقية التجارة الحرة على أمل أن يتم التوقيع عليها في الربع الأول من العام المقبل.

وخلال زيارته إلى الإمارات، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار خلدون خليفة المبارك.

كانت شركة ديليك الإسرائيلية للغاز الطبيعي أعلنت الأسبوع الماضي بيع حصتها البالغة 22% من أسهم حقل الغاز الإسرائيلي تمار إلى شركة مبادلة للبترول الإماراتية مقابل حوالي 1ر1 مليار دولار.

وقد أكد البلدان رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير.

وسيعمل الصندوق على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في الإمارات وإسرائيل، وإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر إضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية.

وأصدر البلدان بيانا مشتركا اليوم الإثنين في ختام الزيارة التي قام بها نفتالي بينيت إلى الإمارات، جاء فيه "تعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة في تطور العلاقات الوطيدة والشراكة الكبيرة بين البلدين".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والبنية التحتية واللوجيستية والمدن الذكية التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمناخ والمياه والطاقة والبيئة والصحة والسياحة".

ويسعى الجانبان إلى الاستفادة من نقاط القوة والعلاقات الإستراتيجية لمجتمع الأعمال في البلدين، ليس لتعزيز التجارة الثنائية والابتكار فحسب، بل أيضًا للجمع بين التقنيات وفرص الأعمال في الأسواق في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأفريقيا.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون المناخي والترابط الإقليمي من خلال التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية.

وناقش الجانبان الجهود المشتركة لمكافحة جائحة "كوفيد - 19"، وسلطا الضوء على التعاون في البحث والتطوير في مجالي الفحوصات المخبرية والعلاج من المرض، وأشادا بارتفاع معدل التطعيم في كلا البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تحتلان المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، كما تمت الإشارة إلى الالتزام بالعمل معًا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وعادل من الجائحة.