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إيران: زيارة رئيس وزراء إسرائيل للإمارات تقوض الأمن بالمنطقة

12:13 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
إيران: زيارة رئيس وزراء إسرائيل للإمارات تقوض الأمن بالمنطقة

سعيد خطيب

طهران - (د ب ا)

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين من مغبة أي خطوة تؤدي إلى منح "الكيان الصهيوني المختلق والمخرب" موطئ قدم في المنطقة.

واعتبر خطیب زاده، في إشارة إلى زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى الإمارات،أن مثل هذه الزيارات تقوض الأمن في المنطقة وتتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة والبلدان العربية،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وشدد على أن " استقبال رئيس وزراء كيان لا شرعي" ، يعد السبب الرئيسي لزعزعة الأمن والتوترات وتأجيج الحروب على مدى أكثر من 70 عاما في الجغرافيا العربية والإسلامية ، لن يمحى من ذاكرة شعب فلسطين والمنطقة وجميع الأحرار في العالم.

يشار إلى أن بينيت قام بزيارة استغرقت يومين للإمارات ، هى الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين البلدين.

سعيد خطيب إيران وزارة الخارجية الإيرانية رئيس وزراء إسرائيل الإمارات

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