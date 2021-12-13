وزيرة الخارجية الألمانية تجري محادثات هاتفية مع نظيرها الأوكراني

كييف - (د ب أ)

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اتصالاً هاتفيًا مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلالها سبل حل الصراع الدائم في حوض الدونباس.

وذكر بيان صادر في كييف اليوم الاثنين أن كوليبا قال:"نقدر بشدة أن اتفاقية الائتلاف للحكومة الجديدة في ألمانيا أولت اهتماما خاصا بإستعادة السلام في دولتنا".

وأكد الوزير الأوكراني أن قضية الأمن تأتي في صدارة عملية السلام وعندئذ يمكن تقديم تنازلات سياسية.

ودعا كوليبا نظيرته الألمانية إلى زيارة رسمية للعاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن القوات الحكومية الأوكرانية تقاتل انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة الدونباس الصناعية بطول الحدود الأوكرانية الروسية منذ عام 2014، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

ولا تزال اتفاقية سلام مينسك التي تم التوصل إليها في 2015 بوساطة ألمانية وفرنسية، متجمدة.