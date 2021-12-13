Masrawy logo white

وزيرة الخارجية الألمانية تجري محادثات هاتفية مع نظيرها الأوكراني

10:42 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
وزيرة الخارجية الألمانية تجري محادثات هاتفية مع نظيرها الأوكراني

انالينا بيربوك

كييف - (د ب أ)

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اتصالاً هاتفيًا مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلالها سبل حل الصراع الدائم في حوض الدونباس.

وذكر بيان صادر في كييف اليوم الاثنين أن كوليبا قال:"نقدر بشدة أن اتفاقية الائتلاف للحكومة الجديدة في ألمانيا أولت اهتماما خاصا بإستعادة السلام في دولتنا".

وأكد الوزير الأوكراني أن قضية الأمن تأتي في صدارة عملية السلام وعندئذ يمكن تقديم تنازلات سياسية.

ودعا كوليبا نظيرته الألمانية إلى زيارة رسمية للعاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن القوات الحكومية الأوكرانية تقاتل انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة الدونباس الصناعية بطول الحدود الأوكرانية الروسية منذ عام 2014، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

ولا تزال اتفاقية سلام مينسك التي تم التوصل إليها في 2015 بوساطة ألمانية وفرنسية، متجمدة.

انالينا بيربوك ألمانيا كييف أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
863

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

499

متعافون اليوم

369198

إجمالي الإصابات

21060

إجمالي الوفيات

306605

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا