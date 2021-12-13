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كبير الأطباء البريطانيين: البلاد تواجه تهديدًا من متغير"أوميكرون" خلال أعياد الميلاد

10:14 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
كبير الأطباء البريطانيين: البلاد تواجه تهديدًا من متغير"أوميكرون" خلال أعياد الميلاد

كريس ويتي

لندن - (أ ش أ):

حذر كبير المسؤلين الطبيين في بريطانيا، كريس ويتي، من أن هيئة الصحة الوطنية في البلاد تواجه تهديدًا مزدوجًا من متغير"أوميكرون"، حيث يتوقع تغيبًا جماعيًا للموظفين قبل موجة كبيرة من المرضى تدخل بسرعة كبيرة إلى مستشفيات هيئة الصحة الوطنية.

وقال كريس ويتي في حديثه إلى متخصصي الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية اليوم الإثنين إنه "ستكون هناك ذروة عالية جدًا للحالات في غضون أيام أو أسابيع"، مشيرًا إلى أنه في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، تواجه هيئة الصحة الوطنية تراكمًا في الحالات، مضيفًا أن الحكومة تعتقد أن جرعة معززة ثالثة كانت "الأولوية رقم واحد" لمنع تكدس مستشفيات هيئة الصحة الوطنية.

وأضاف : "أعتقد أن الناس قد رأوا عناوين الأخبار، لقد رأوا أن معدل الزيادة في الوقت الحالي في معظم أنحاء البلاد هو أن متغير (أوميكرون) يرتفع، ويمكننا أن نتوقع أنه في غضون أيام إلى عدد صغير جدًا من الأسابيع، ستكون هناك ذروة عالية جدًا."

ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون، الليلة الماضية، جميع البالغين في المملكة المتحدة لتلقي جرعة ثالثة من لقاح ضد (كوفيد-19)، حيث كانت هناك موجة مدوية من "أوميكرون" قادمة، معلنًا أنه يمضي قدمًا بالهدف المتمثل في تقديم جرعة ثالثة لكل بالغ حتى نهاية العام.

وشهدت المملكة المتحدة اليوم الإبلاغ عن 1576 حالة أخرى من "أوميكرون" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 4713 حالة.

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Asha
كريس ويتي بريطانيا هيئة الصحة الوطنية أوميكرون

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