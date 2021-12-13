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ليبيا وبنجلاديش تبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين في عديد المجالات

10:02 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
ليبيا وبنجلاديش تبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين في عديد المجالات

عبد الله اللافي

طرابلس - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي " عبد الله اللافي "،مع سفير بنجلادش لدى ليبيا، عضو منظمة التعاون الإسلامي شميم الزمان،تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، لا سيما ما يتعلق بالقوى العاملة، والعناصر الطبية والطبية المساعدة لدعم قطاع الصحة ، وكذلك في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي .

و أكد سفير بنجلاديش خلال اللقاء، اليوم الأثنين ،وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، على عمق العلاقات المشتركة التي تربط الشعبين الصديقين، مبدياً استعداده للعمل على تطويرها في جميع المجالات، وقدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية.

و من جهته حمّل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السفير نقل تحيات المجلس الرئاسي الليبي ، لدولة بنجلاديش قيادة وشعباً، مؤكداً أن العلاقات الليبية البنغالية يسودها الود والاحترام، والعمل مستمر على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد فيها ليبيا حركة إعمار وتنمية.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله اللافي ليبيا بنجلاديش اتفاقيات التعاون

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