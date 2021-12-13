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موسكو: العمل جار لاختبار فعالية لقاحاتنا ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"

10:00 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
موسكو: العمل جار لاختبار فعالية لقاحاتنا ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - (أ.ش.أ):
أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن اختبار فعالية اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورنا سيستغرق نحو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن العمل على ذلك جار.
وقال موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية اليوم الاثنين:"أعتقد أن الأمر سيستغرق بشكل مبدئي ما يصل إلى ثلاثة أسابيع إجمالا، وفي الوقت الحالي العمل جار وتم وضع خطة للعمل".
وأضاف:" من المهم جدا إجراء عدد كبير من الدراسات مع بلازما الأشخاص، الذين تم تطعيمهم، من أجل معرفة خصائص سلوك متحور أوميكرون".
وكان مدير مركز أبحاث "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، قد أعلن في وقت سابق أن مركزه قام بعزل عينة من سلالة أوميكرون من الروس، الذين وصلوا من الخارج. من جانبها، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن متحوّر "أوميكرون" انتشر في 63 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

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Asha
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