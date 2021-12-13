"واشنطن بوست": إسرائيل هاجمت 3 منشأت لأسلحة كيميائية في سوريا في يونيو

واشنطن - (د ب ا)

استهدفت إسرائيل في شهر يونيو الماضي ثلاث منشأت لأسلحة كيميائية في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، ومسؤولي استخبارات غربيين اطلعوا على معلومات استخباراتية حساسة في وقت شن الهجمات.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن هؤلاء المسؤولين الذي تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن مسؤولين إسرائيليين أمروا بشن الغارة، وواحدة مماثلة قبل عام، بناءً على معلومات استخباراتية مفادها أن الحكومة السورية كانت تحصل على مواد كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء القدرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية التي كانت قد تخلت عنها ظاهريًا قبل ثماني سنوات.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين ،طُلب منهم التعليق، لم يؤكدوا الهجمات، كما أنهم لم يقدموا ايضاحات بشان الأسباب وراء ذلك.

وتابعت الصحيفة أن سوريا أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في ذلك الوقت ، ونفى مسؤولون حكوميون على نحو متكرر تصنيع أسلحة كيميائية أو استخدامها منذ عام 2013.