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الرئيس التونسي: استمرار تعليق البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة

09:51 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الرئيس التونسي: استمرار تعليق البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة

قيس سعيد

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة مساء الاثنين، على أن ما حدث في تونس لم يكن إنقلابًا أو عودة للحكم الفردي.

وأعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

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