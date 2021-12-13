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مقتل وإصابة العديد من ميليشيات الحوثي في هجوم نفذه الجيش اليمني غرب مأرب

08:18 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
مقتل وإصابة العديد من ميليشيات الحوثي في هجوم نفذه الجيش اليمني غرب مأرب

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):
أعلنت الجيش اليمني مقتل وإصابة العديد من ميليشيات الحوثي الإنقلابية في هجوم نفذه، اليوم الإثنين، استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة الكسارة غرب مأرب.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية الشرعية، بأن الهجوم استهدف مواقع الميليشيات التي كانت تستعد لمهاجمة مواقع عسكرية.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذا الهجوم دمرت مدفعية الجيش ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات وسقط من كان على متنها بين قتيل وجريح.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني ميليشيات الحوثي عدن اليمن

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