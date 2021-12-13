القيمة السوقية لـ"آبل" تقترب من 3 تريليونات دولار

نيويورك - (د ب أ)

اقتربت القيمة السوقية لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل من 3 تريليونات دولار لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذه القيمة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم آبل ارتفع اليوم الاثنين بنسبة 3ر1% لتصل قيمتها السوقية الإجمالية إلى حوالي 97ر2 تريليون دولار، مضيفة أن القيمة السوقية للشركة المنتجة لهواتف آيفون زادت بحوالي 700 مليار دولار منذ تراجع سهمها في أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع سعر سهم آبل خلال العام الحالي، ليحقق زيادة تراكمية بأكثر من 200% منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي، وزيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، في العمل والتعليم والترفيه. وحققت آبل أداء قويا في مختلف القطاعات من خلال معداتها وبرامجها وخدماتها الإعلامية، وهو ما ساهم في أن تصبح آبل أول شركة في العالم تقترب قيمتها السوقية من 3 تريليونات دولار، بعد 16 شهرا فقط من نجاحها في أن تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.