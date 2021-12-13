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العراق والولايات المتحدة يبحثان تطوير قدرات الجيش العراقي

07:33 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
العراق والولايات المتحدة يبحثان تطوير قدرات الجيش العراقي

وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون

بغداد - (أ ش أ):

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، مع ضابط الدفاع الأقدم في السفارة الأمريكية بالعراق الجنرال كيث فيليبس، تطوير قدرات الجيش العراقي خاصة في مجال التدريب.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص تطوير قدرات الجيش العراقي خاصة في مجال تبادل الخبرات المشتركة والتدريب.

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Asha
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