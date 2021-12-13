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سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

06:48 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
سلطنة عمان تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

السلطات الصحية في سلطنة عمان

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول إصابتين بمتحور كورونا "أوميكرون"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

كشف تقرير حديث أصدرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها "CDC"، عن آخر المعلومات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" وأبرز الأعراض التي ظهرت على المصابين به.

وقال التقرير الذي نُشر أمس، إنه من المحتمل أن ينتشر متحور أوميكرون بسرعة أكبر من فيروس كورونا الأصلي، كما أن أي شخص مصاب بعدوى المتحور الجديد من الممكن أن ينشر الفيروس للآخرين، حتى لو تم تطعيمهم أو لم تظهر عليهم أعراض.

سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية أوميكرون

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