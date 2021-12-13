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الرئيس الألماني يعزي بايدن في ضحايا الإعصار

06:33 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الرئيس الألماني يعزي بايدن في ضحايا الإعصار

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ)

بعث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير برقية عزاء إلى نظيره الأمريكي جو بايدن في ضحايا كارثة الإعصار في الولايات المتحدة والذين يحتمل وصولهم إلى عشرات القتلى.

وكتب شتاينماير أنه تلقى بفزع نبأ التأثيرات المدمرة للإعصار "وقد غمرني الحزن إزاء حجم الموت والدمار"، وأعرب شتاينماير لبايدن عن خالص عزائه باسم المواطنين الألمان.

وأضاف شتاينماير: "قلوبنا مع أقارب الضحايا ونقدم لهم مواساتنا في هذا الوقت الصعب بالنسبة لهم".

وأعرب الرئيس الألماني عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ووجه كلامه إلى بايدن "أتمنى لحكومتكم وللسلطات المحلية القوة والنجاح في الجهود الرامية إلى حماية حياة ورفاهية السكان في المناطق المتضررة".

فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الألماني جو بايدن الإعصار

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