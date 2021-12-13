رئيس وزراء لبنان يوجه بالتحقيق الفوري في مؤتمر صحفي تضمن الإساءة للبحرين

بيروت - (د ب أ)

وجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفوريّة واتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.

كان ميقاتي قد تبلغ أمس الأحد من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمّن احتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء اللبنانية،قال ميقاتي في كتابه: "انطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات، ووجوب اتّخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها منه) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخّاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء".

وأكّد ميقاتي رفض استخدام لبنان منطلقاً للإساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها، ورفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي.

كانت "جمعية الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة قد عقدت قبل أيام مؤتمراً صحفياً في بيروت تضمن انتقادات لحقوق الإنسان في البحرين.