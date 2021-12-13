التحالف: مقتل 140 حوثيًا في محافظتي مأرب والجوف

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، مقتل 140 حوثيًا في عمليات بمحافظتي مأرب والجوف، الواقعتين شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف في بيان له، عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: "إن العمليات أسفرت عن مقتل 140 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف".

وأكد التحالف "أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية"، مشيرًا إلى" دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي".

كان الجيش اليمني، نفذ بإسناد من طيران التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع للجماعة، ونجح في استعادة مواقع عدة في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية.

ومنذ فبراير الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم في مأرب في محاولة للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ومنذ 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.