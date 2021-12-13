معارضون لرئيس تونس يستعدون لتحركات احتجاجية في ذكرى الثورة

تونس - (د ب أ):

أعلن ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس عن تنظيم تحركات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد بدءا من ذكرى اندلاع الثورة يوم 17 ديسمبر الجاري.

وطالب الائتلاف ، الذي يضم جمعيات ونشطاء وسياسيين، معارضي الرئيس سعيد بالخروج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم 17 ديسمبر لإعلان الرفض للتدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 يوليو الماضي بالإضافة إلى تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور منذ 22 سبتمبر الماضي.

وأفاد الائتلاف بإنه سيستمر في تحركاته الاحتجاجية حتى يوم 14 يناير ذكرى سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

ويطالب المعارضون أساسا باستئناف نشاط البرلمان المجمد وإعادة العمل بالدستور و"إنقاذ البلاد من الانقلاب" والدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية.

وتعهد سعيد بالدفع بإصلاحات سياسية تشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم، لكنه لم يحدد أجندة زمنية، وقبل أيام قال إنه سيعلن قريبا عن قرارات ينتظرها الشعب.

وقال سعيد الخميس الماضي إن دستور 2014 لم يعد صالحا وأنه سبب أزمات تونس لكن حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب التونسية رفضت أي خطوات لإلغائه.