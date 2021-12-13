عضو بمجلس السيادة السوداني: الأوضاع في دارفور غير مستقرة

الخرطوم - أ ش أ

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الأوضاع في دارفور غير مستقرة وتشهد انفلاتات أمنية، مما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لحسم هذه الانفلاتات وإيجاد حلول للأزمة الأمنية.

وشدد أدريس- في تصريحات صحفية، من (الفاشر- عاصمة ولاية شمال دارفور) اليوم الإثنين- على أهمية انعقاد مجلس الأمن والدفاع والمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر؛ للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور.

وقال إن عدم استقرار الأوضاع في دارفور من شأنه أن يؤثر سلباً على الأمن القومي للسودان، موضحا أن انعقاد مجلس الأمن والدفاع والمجلس الأعلى المشترك في (الفاشر)، يؤكد جدية الحكومة و "حركات الكفاح المسلح" في بسط الأمن والاستقرار وتشكيل القوات المشتركة.