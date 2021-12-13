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السفارة الأمريكية بطرابلس تؤكد دعمها لجهود الليبيين لإجراء انتخابات نزيهة

01:31 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
السفارة الأمريكية بطرابلس تؤكد دعمها لجهود الليبيين لإجراء انتخابات نزيهة

السفارة الأمريكية لدى ليبيا

طرابلس - أ ش أ

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، دعمها الكامل لجهود مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وحرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

ورحبت السفارة الأمريكية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس؛ لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول ستيفاني وليامز، وقالت إن المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى وبالتنسيق الوثيق مع البعثة قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

هذا المحتوى من

Asha
السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليبيا طرابلس انتخابات

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