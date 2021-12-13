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الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

12:42 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - أ ش أ

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، رسالة خطية، من السلطان العماني هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تسلم الرسالة، خلال استقباله، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات،إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

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الملك سلمان بن عبد العزيز هيثم بن طارق عمان السعودية

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