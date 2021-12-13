كوريا الجنوبية تسجل 5817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

سول-(د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، تسجيل 5817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 523 ألفا و88 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 40 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4293 وفاة.

وسجلت الوكالة 24 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 114 إصابة.