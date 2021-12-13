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منظمتان دوليتان: الجائحة دفعت أكثر من نصف مليار شخص إلى الفقر المدقع

12:15 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
منظمتان دوليتان: الجائحة دفعت أكثر من نصف مليار شخص إلى الفقر المدقع

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية والبنك لدولي، الأحد أن تكاليف الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا دفعت أكثر من نصف مليار شخص في العالم إلى الفقر المدقع العام الماضي، بسبب تكاليف الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأججت الجائحة أوجه التفاوت العالمية في الحصول على الرعاية الصحية، وفقًا للمنظمتين. كما تسببت الجائحة في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مما جعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة في نهاية المطاف، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأكدت المنظمتان من جديد أن أوجه التفاوت في الرعاية الصحية العالمية سبقت انتشار الوباء، مضيفة أنه قبل انتشار الفيروس كان "ما يقرب من مليار شخص ينفقون أكثر من 10% من ميزانية أسرهم المعيشية على الصحة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في بيان: "يجب على جميع الحكومات أن تستأنف فورا الجهود الرامية إلى ضمان حصول كل مواطن من مواطنيها على الخدمات الصحية".

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