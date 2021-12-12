فاوتشي لا يستبعد إمكانية التوصية بجرعة رابعة من لقاحات كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

قال كبير مستشاري الشئون الصحية بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إنه إذا تم الإقرار بأن الوضع يحتاج تلقي المواطنين جرعة رابعة مُعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، فإن مسئولي الصحة "سيتعين عليهم التعامل مع الأمر".

وأشار فاوتشي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أنه يأمل بألا يدفع الوضع إلى الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات، لكن إذا أصبحت ضرورية سيتعين التعامل مع الأمر آنذاك.. وتمنى أن تعطي الجرعة الثالثة حماية أكثر صمودا بكثير من مجرد 6 شهور.

وأوضح أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الناس سيحتاجون جرعات سنوية مُعززة من لقاحات فيروس كورونا، وأن الجرعة الثالثة ترفع من درجة صمود الجهاز المناعي ويُحتمل أن تلغي الحاجة إلى جرعة أخرى.