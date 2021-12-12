تباين في إصابات كورونا بالدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3897 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمملكة 1010033 إصابة .

وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 5661 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 931323 حالة، بالإضافة لتسجيل 41 وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 11982.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4230296 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3819788 شخصا.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 690054 كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل (655) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 378 ألفا و 105 إصابات .

وأوضح المركز في بيان أن شفاء 1603 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 363 ألفا و 780 حالة ، بالإضافة لتسجيل 13 حالة وفاء ليصل مجموع الوفيات إلى 5553 حالة .

وفي تونس سجلت وزارة الصحة التونسية 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و432 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه تعافى 151 شخصا خلال الفترة ذاتها من الفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 692 ألفا و768 شخصا.

وأوضحت أن عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 204 أشخاص.