بلينكن: من غير المرجح اجتماع بايدن وبوتين وجها لوجه

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه "من غير المرجح" أن يُعقد اجتماع وجها لوجه بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع استمرار تكثيف روسيا تواجدها العسكري على حدودها مع أوكرانيا.

وأشار بلينكن ـــ في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ـــ إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا يتطلعون إلى رؤية خفض للتصعيد من الجانب الروسي، قائلا "نتطلع لرؤية روسيا تسحب قواتها من على الحدود، ونتطلع لرؤية روسيا تشارك في دبلوماسية ذات نوايا حسنة وحوار دبلوماسي مع الأوروبيين والأوكرانيين لحل النزاع في شرق أوكرانيا وإعادة حدودها لها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن سيلتقي مع بوتين وجها لوجه، قال بلينكن إنه "من المحتمل ألا يسمح العداء المستمر من موسكو بذلك، في غياب خفض التصعيد والمسار الدبلوماسي، يبدو (الاجتماع) غير مرجح، لكنهما التقيا من قبل في جنيف ولا يوجد أي موانع ضد اجتماع شخصي مع بوتين، لكنه إذا أرسل جنودا إلى أوكرانيا مرة أخرى، لا أعتقد أن ذلك سيكون سياقا جيدا للاجتماع".