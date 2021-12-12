مقتل 3 من حماس والحركة تتهم السلطة الفلسطينية.. ماذا حدث في جنوب لبنان؟ (فيديو)

وكالات:

تحول مخيم البرج الشمالي، في مدينة صور، جنوبي لبنان، مسرحا لعملية "اغتيال متعمد"، كما وصفتها حركة حماس، لعناصر الحركة، بعدما قتل 3 أشخاص في إطلاق نار لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وسارعت حركة حماس، في اتهام السلطة الفسلطينية بقتل 3 من عناصرها، في الحادث الذي وقع خلال تشييع جثمان أحد أعضائها في مخيم البرج الشمالي.

سقوط اصابات في مخيم البرج الشمالي أثناء تشييع الشاب حمزة ابراهيم شاهين pic.twitter.com/qOdcEIjC8n — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 12, 2021

تشييع جثمان يتحول لساحة قتال

قبل يومين، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، وقوع انفجار داخل "مستودع ذخيرة"، يتبع لحركة حماس الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي، الخاص باللاجئين الفلسطينيين.

سارعت الحركة الفلسطينية بنفي "ادعاءات" الإعلام اللبناني أن المستودع الذي انفجر مستودع ذخيرة.

وأكدت أن المستودع كان يوجد به أسطوانات أكسجين، ومواد مطهرة، ومنظفات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحركة في بيان لاحق، أنه قتل شخص في الانفجار الذي وقع بمخيم البرج الشمالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حماس تشييع جثمان ضحية انفجار مخيم البرج الشمالي، إلا أنه سُمع إطلاق نار، ما أودى بحياة عدة أشخاص وإصابة آخرين.

#فيديو| مسلحون من فتح يطلقون النار صوب المشاركين في تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي بلبنان pic.twitter.com/FGKwuWZnXO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2021

حماس تتهم السلطة الفلسطينية بقتل عناصرها

لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع خلال تشييع جثمان الشاب الذي توفي خلال انفجار مخيم البرج الشمالي.

ولكن حركة حماس الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من الأحد، مقتل 3 من عناصرها في إطلاق النار جنوبي لبنان، محملة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عملية القتل.

#فيديو لأحد مسلحي حركة فتح وهو يطلق النار أثناء تشييع الشهيد حمــزة شاهين في مخيم #البرج_الشمالي بـ #لبنان pic.twitter.com/8qaNJObAqr

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2021

وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد إن "إطلاق النار المتعمّد على موكب الشهيد، أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبناء حركة حماس في لبنان".

وأضافت "نحمل ما يسمى بـ[قوات الأمن الوطني الفلسطيني] المسؤولية المباشرة عن جريمة القتل والاغتيال المتعمد، ونحمل قيادة السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية في لبنان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أفادت بمقتل شخصين، وإصابة نحو 7 آخرين، جراء إطلاق نار خلال تشييع جثمان شخص توفي في انفجار بمخيم البرج الشمالي للفلسطينيين جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، نقلا عن مراسلها أنه "قتل شخصان وأصيب حوالى سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل في انفجار مخيم البرج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال وقع أثناء التشييع الذي أقامته حركة [حماس] داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية".