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رئيس وزراء بولندا يدعو ألمانيا إلى التخلي عن خط الغاز مع روسيا

11:18 م الأحد 12 ديسمبر 2021
رئيس وزراء بولندا يدعو ألمانيا إلى التخلي عن خط الغاز مع روسيا

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

وارسو - (د ب أ)

جدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي معارضته لخط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" خلال أول زيارة لمستشار ألمانيا أولاف شولتس إلى وارسو.

وحذر مورافيتسكي من أن المشروع، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا دون المرورة بأوكرانيا أو بولندا أو دول البلطيق، سيزيد فقط من قوة الكرملين لممارسة مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي، وقال إن أفضل حل هو منع "نورد ستريم 2" من تدفق الغاز به.

ولم يقدم شولتس ردًا مباشرًا على تصريحات مورافيتسكي، لكنه أكد مجددًا دعم ألمانيا لعبور الغاز عبر أوكرانيا، قائلاً إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في توسعها في استخدام الطاقات المتجددة.

وتعارض الحكومة البولندية خط أنابيب الغاز، خشية تسببه في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي مما يتسبب في تأثير سلبي على الدول، ومن بينها بولندا، التي تكسب المال حاليا من رسوم عبور الغاز.

ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا روسيا نورد ستريم 2

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