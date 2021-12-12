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بينيت في الإمارات.. لحظة وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي (فيديو)

09:23 م الأحد 12 ديسمبر 2021
بينيت في الإمارات.. لحظة وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي (فيديو)

نفتالي بينيت

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى أبوظبي، في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي، حسبما ذكرت "رويترز".
وأصبح بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات، قال قبل سفره "خلال عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا، شاهدنا إمكانية غير عادية للشراكة بين إسرائيل والإمارات. هذه مجرد البداية".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الأولى من نوعها".
وقال بينيت قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".
ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بـ"طعنة في الظهر".

نفتالي بينيت الاحتلال الإسرائيلي أبوظبي الإمارات

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