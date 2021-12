بينيت في الإمارات.. لحظة وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي (فيديو)

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى أبوظبي، في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي، حسبما ذكرت "رويترز".

وأصبح بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات، قال قبل سفره "خلال عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا، شاهدنا إمكانية غير عادية للشراكة بين إسرائيل والإمارات. هذه مجرد البداية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الأولى من نوعها".

وقال بينيت قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بـ"طعنة في الظهر".

History is being made in Abu Dhabi – PM Bennett has arrived on the first visit of an Israeli leader in the UAE



The Prime Minister was received by UAE Foreign Minister @ABZayed and an honor guard. pic.twitter.com/hireQtOED7