Masrawy logo white

بينيت يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات

08:53 م الأحد 12 ديسمبر 2021
بينيت يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات

نفتالي بينيت

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى أبوظبي، في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي، حسبما ذكرت "رويترز".

وأصبح بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات، قال قبل سفره "خلال عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا، شاهدنا إمكانية غير عادية للشراكة بين إسرائيل والإمارات. هذه مجرد البداية".

وذكر مكتب بينيت قبل زيارته للدولة الخليجية، أنها جاءت تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وفي سبتمبر عام 2020، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات في برعاية الولايات المتحدة. ونما حجم التعاون بين البلدين منذ ذلك الحين.

نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيلي الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 6 أيام.. رياح تصل إلى القاهرة.. وبداية انقلاب الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا