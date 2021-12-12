بينيت يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى أبوظبي، في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي، حسبما ذكرت "رويترز".

وأصبح بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات، قال قبل سفره "خلال عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا، شاهدنا إمكانية غير عادية للشراكة بين إسرائيل والإمارات. هذه مجرد البداية".

وذكر مكتب بينيت قبل زيارته للدولة الخليجية، أنها جاءت تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وفي سبتمبر عام 2020، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات في برعاية الولايات المتحدة. ونما حجم التعاون بين البلدين منذ ذلك الحين.