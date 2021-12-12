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"لن نسمح باستخدام أراضينا".. السودان ينفي الاتهامات الإثيوبية بدعم قوات تيجراي

08:43 م الأحد 12 ديسمبر 2021
"لن نسمح باستخدام أراضينا".. السودان ينفي الاتهامات الإثيوبية بدعم قوات تيجراي

جبهة تحرير شعب تيجراي

وكالات

نفى السودان الأحد، الاتهامات الإثيوبية بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي، مؤكدًا التزامه التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد، إنها تتابع بمزيد من الدهشة الأنباء التي تداولتها وكالة "فانا" الإذاعية الإثيوبية قبل أيام، واتهام السودان بدعم جبهة تحرير تيجراي، وادعائها بإيواء السودان وتدريب مقاتلي الجبهة لمواجهة القوات الإثيوبية.

واعتبرت الخارجية السودانية، تلك الادعاءات منافية للحقيقة، وأكدت التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ودعت الوزارة السودانية، إثيوبيا إلى الكف عن اتهام الخرطوم باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا دليل لها على أرض الواقع، مؤكدة أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليًا مع الجارة إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقًا باستخدامها لأي عدوان.

جبهة تحرير شعب تيجراي السودان إثيوبيا وزارة الخارجية السودانية

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