إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية

رام الله - (د ب أ)

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 التي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية أمس السبت.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، أنه تبين من النتائج أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 86ر70 في المئة من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 14ر29% بما في ذلك حركة فتح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .

وأضاف إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 14ر66% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405 ألفا و687، أي 13% أكثر من العام 2017.

ولفت إلى أن عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268 ألفًا و318 وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 5ر96 % منها.

وقاطعت الانتخابات حركة حماس ، هي ثاني أكبر منظمة فلسطينية بعد فتح ،بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح ناصر أن نسبة الاقتراع في هذه المرحلة بلغت 14ر66% أي 13% أكثر من العام 2017، مؤكدا أن أهمية هذه المرحلة تأتي بسبب مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تتواصل مع حركة حماس لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وتضمنت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 154 هيئة محلية جميعها في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة 573 قائمة، تضم 4480 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 1514 مقعدًا.

وفي 162 هيئة محلية، ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس، وبلغ عدد المرشحين فيها 1498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

ولم تجر الانتخابات في 60 هيئة محلية في هذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها، حيث قدمت طلبات ترشح في 10 هيئات من قبل قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة.

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بعد رفض حركة "حماس" قرار إجرائها من دون توافق وطني على ذلك.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.