Masrawy logo white

بريطانيا ترفع الخطر الوبائي حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة

07:51 م الأحد 12 ديسمبر 2021
بريطانيا ترفع الخطر الوبائي حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):
رفعت بريطانيا مستوى الخطر الوبائي حيال فيروس كورونا إلى الدرجة الرابعة.
وتوقع علماء بريطانيون أن تواجه المملكة المتحدة موجة واسعة من انتشار الإصابات بالمتحور أوميكرون في يناير المقبل في ظل عدم فرض قيود إضافية.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد.
كما توقع العلماء أن يتراوح عدد الوفيات من المتحور بحلول نهاية شهر أبريل المقبل بين 25,000 إلى 75,000 اعتمادا على أداء اللقاحات في مواجهته.
يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه بريطانيا رصد 1239 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في المملكة المتحدة إلى 3 آلاف و137 حالة.
وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا لندن بريطانيا متحور أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 6 أيام.. رياح تصل إلى القاهرة.. وبداية انقلاب الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا