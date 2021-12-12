بريطانيا ترفع الخطر الوبائي حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة

لندن - (أ ش أ):

رفعت بريطانيا مستوى الخطر الوبائي حيال فيروس كورونا إلى الدرجة الرابعة.

وتوقع علماء بريطانيون أن تواجه المملكة المتحدة موجة واسعة من انتشار الإصابات بالمتحور أوميكرون في يناير المقبل في ظل عدم فرض قيود إضافية.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد.

كما توقع العلماء أن يتراوح عدد الوفيات من المتحور بحلول نهاية شهر أبريل المقبل بين 25,000 إلى 75,000 اعتمادا على أداء اللقاحات في مواجهته.

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه بريطانيا رصد 1239 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في المملكة المتحدة إلى 3 آلاف و137 حالة.

وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الجاري.