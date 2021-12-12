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الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

07:10 م الأحد 12 ديسمبر 2021
الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

أرشيفية

براغ - (أ ش أ):

احتشد نحو 4 آلاف متظاهر، اليوم الأحد، في ميدان فاتسلاف بالعاصمة التشيكية براغ احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكا للحريات الشخصية وانتهاكا للدستور من قبل الحكومة.

وذكر راديو براغ الدولي أنه من المخطط أن تنطلق المسيرة الاحتجاجية من وسط براغ باتجاه مقر الحكومة، فيما طالبت الشرطة المتظاهرين بالالتزام بقيود كورونا الحالية، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

يشار إلى أنه وفقا لمرسوم حكومي جديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس المقبل، سيتعين على العاملين في مجال الصحة ورجال الإطفاء والجنود وأفراد الشرطة وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما الحصول على التلقيح.

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