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"تتعلق بالعلاقات الثنائية".. العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

07:05 م الأحد 12 ديسمبر 2021
"تتعلق بالعلاقات الثنائية".. العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (أ ش أ):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة تسلمها نيابة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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Asha
الملك سلمان العاهل السعودي أمير قطر

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