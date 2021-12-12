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الآلاف يتظاهرون في إسطنبول للتنديد بارتفاع معدلات التضخم

07:00 م الأحد 12 ديسمبر 2021
الآلاف يتظاهرون في إسطنبول للتنديد بارتفاع معدلات التضخم

الآلاف يتظاهرون في إسطنبول

إسطنبول - (بي بي سي)

شهدت مدينة إسطنبول التركية مشاركة الآلاف في مظاهرة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والتضخم في البلاد.

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجًا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية، 21,31%، وهي الأرقام التي يشكك فيها معارضون.

وتراجعت قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية أكتوبر.

هذا المحتوى من

BBC
إسطنبول معدلات التضخم تركيا مظاهرات

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