روسيا تتهم الغرب بتشويه صورتها بسبب أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

اتهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الغرب بتشويه صورة روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، مشددا في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الأحد على أن بلاده لا تهدد أحدا.

كما رفض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفسه الاتهامات بأن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا .

وقال بيسكوف إنه بالإضافة إلى التوترات القائمة، فإن مثل هذه الاتهامات "تُوجه مرة أخرى بهدف زيادة تشويه صورة روسيا وشيطنتها "، معربا عن أسفه لتصوير روسيا باستمرار على أنها "معتدية".

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد أنه تم نشر طائرة استطلاع أمريكية في أوكرانيا لأول مرة. ولطالما بحثت موسكو عن مؤشرات على أن كييف ستحاول إعادة السيطرة على مناطق في شرق أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وبما أن مثل هذه الخطوة ستكون انتهاكا لخطة مينسك للسلام لعام 2015، فمن المحتمل أن تغزو روسيا بعد ذلك منطقتي لوهانسك ودونيتسك الأوكرانيتين الانفصاليتين لحماية مواطنيها، وهو سبب مشروع للتدخل الأجنبي وفقا للعقيدة العسكرية للبلاد.

وجلب بوتين انتقادات دولية واسعة النطاق لتوزيعه جوازات سفر روسية على مئات الآلاف من الأوكرانيين من أصل روسي في دونباس.

وطالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع ، اليوم الأحد، روسيا بتخفيف حدة أنشطتها حول أوكرانيا وإلا فإنها ستواجه "عواقب وخيمة".

وقال الوزارء في بيان مشترك نقلته وكالة بلومبرج للأنباء إنهم "متحدون في إدانتنا للحشود العسكرية الروسية والخطابة العدوانية تجاه أوكرانيا".

وأضاف الوزارء في البيان: "ندعو روسيا إلى عدم التصعيد واتباع القنوات الدبلوماسية والانصياع إلى التزاماتها الدولية بشأن شفافية الأنشطة العسكرية".