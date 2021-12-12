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وفاة أحد الناجين من المذبحة النازية في إيطاليا

04:17 م الأحد 12 ديسمبر 2021
وفاة أحد الناجين من المذبحة النازية في إيطاليا

المذابح النازية – الفاشية في إيطاليا

روما- (د ب أ):

توفي الإيطالي، انريكو بيري ، الذي كان واحدا من القلائل الذين نجوا من المذبحة النازية، في "إقليم توسكانا" الإيطالي، إبان الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأشاد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا به أمس السبت، بوصفه "شاهدا على فظائع الحرب ورجل سلام".

وكان بيري يبلغ عشر سنوات، عندما أطلق جنود "فافن إس إس" وهو الجناح العسكري للحزب "النازي"النار أو قتلوا 560 شخصا، بقنابل يدوية، في قرية " سانتانا دي ستازيما " الجبلية في أغسطس 1944 .

وقتلوا رجالا ونساء ومسنين وأطفالا ، ردا على هجمات حزبية.

ونجا بيري من المذبحة، مختبئا، لكن تم الاجهاز على جميع أفراد أسرته.

وقالت منظمة الناجين "سانتانا دي ستازيما" أنه توفي أمس الأول الجمعة.

وبوصفه رئيسا لمنظمة الناجين ناضل بيري من أجل إعادة التقييم القانوني والتفاهم الدولي لمشاكل الناجين.

وفي عام 2013، تم منحه جائزة "شتوتجارت" للسلام.

المذبحة النازية إيطاليا انريكو بيري الحرب العالمية الثانية

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