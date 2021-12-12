في اتصال بالفيديو.. بوتين يخبر بايدن بأنه مستعد للقاء شخصي

موسكو- (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن في اتصال عبر الفيديو الأسبوع الماضي إنه سوف يكون مستعدا للقاء شخصي بينهما، وفقا للقطات بثتها قناة روسيا-1 التليفزيونية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن بوتين قال: "سوف نلتقي بالتأكيد، أرغب في ذلك كثيرا"، وذلك عندما أعرب بايدن عن أسفه لأنهما لم يتمكنا من الالتقاء شخصيا خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في روما في أكتوبر.

وجاء اتصال يوم الثلاثاء بين الرئيسين في الوقت الذي يتسبب فيه الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا في تعميق القلق في الولايات المتحدة وأوروبا من أن يكون بوتين مستعدا لإصدار أوامر بغزو أوكرانيا.

وحذر بايدن روسيا من عقوبات اقتصادية قاسية إذا هاجمت أوكرانيا، وقال إنه سوف يجري إرسال المزيد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدفاع عن الحلفاء.

وردا على سؤال حول الحالة المزاجية لبوتين بعد الاتصال الهاتفي المرئي الذي استمر لساعتين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لقناة روسيا-1 إنه لا يوجد سبب للاحتفال.

وقال المتحدث: "الوضع خطير للغاية ويتطلب اهتماما مستمرا من جانب رئيس الدولة". وأضاف أن بوتين قال لبايدن إن القوات الروسية تقف على الأراضي الروسية ولا تهدد أحدا.