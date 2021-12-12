قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

قررت لجنة إسرائيلية، الأحد، رفع الحراسة الشخصية عن زوجة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وابنيه يائير وافنير، وسحب السيارات الحكومية منهم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الأمن الداخلي عومير بارليف القول إن ممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والموساد أوضحوا خلال جلسة اللجنة أنه لا يوجد خطر على العائلة.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الاثنين.

ونقلت الهيئة عن مصادر مقربة من نتنياهو القول إن القرار برفع الحراسة الشخصية عن زوجته وابنيه تبيح دماءهم، واصفة القرار بأنه "مسيس وعديم المسؤولية وقد خطط له مسبقا".

وقالت المصادر إن اللجنة التي اتخذت القرار "تغاضت تماما عن الرأي المهني المقدم من قبل وحدة الحراسة التابعة لمكتب رئاسة الوزراء الذي دعا إلى الاستمرار في توفير الحراسة لهم".