تحذير بريطاني: مفاوضات "النووي" الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران

لندن- (بي بي سي):

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إيران من الجولة الحالية من المفاوضات حول برنامج طهران النووي هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في مدينة ليفربول، إن على إيران أن تظهر جديتها في المفاوضات التي تستضيفها فيينا.

وتسعى الوفود المجتمعة في العاصمة النمساوية إلى إحياء الاتفاق الذي أبرمته طهران مع قوى دولية في عام 2015 قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وشددت الوزيرة البريطانية على أن لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.