Masrawy logo white

تحذير بريطاني: مفاوضات "النووي" الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران

03:09 م الأحد 12 ديسمبر 2021
تحذير بريطاني: مفاوضات "النووي" الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران

لندن- (بي بي سي):

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إيران من الجولة الحالية من المفاوضات حول برنامج طهران النووي هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في مدينة ليفربول، إن على إيران أن تظهر جديتها في المفاوضات التي تستضيفها فيينا.

وتسعى الوفود المجتمعة في العاصمة النمساوية إلى إحياء الاتفاق الذي أبرمته طهران مع قوى دولية في عام 2015 قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وشددت الوزيرة البريطانية على أن لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

هذا المحتوى من

BBC
مفاوضات النووي ليز تروس إيران وزراء خارجية الدول السبع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|غياب.. وزير التعليم لن يحضر جلسات البرلمان للمرة الثانية ونواب: يقدم استقالته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا