حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر يتعرض للقرصنة لفترة وجيزة

نيودلهي- (بي بي سي):

ظهرت رسالة عبر الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تويتر تفيد بأن الهند اعتمدت عملة البيتكوين الرقمية المشفرة كعملة تداول قانونية، وستقوم بتوزيع 500 وحدة بيتكوين للمواطنين، قبل أن يتم حذف هذه التغريدة بسرعة والكشف عن أن الحساب تعرض للقرصنة "لفترة وجيزة للغاية" وتم استعادته بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الهندي.

ويبدو أن قراصنة العالم السيبراني يضعون الحساب الخاص بناريندرا مودي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نصب أعينهم فمحاولة الاختراق هي الثانية من نوعها لتي تطاله بعد أخرى تعرض لها العام الماضي.

وينظر لمودي على أنه من القادة الذين يستخدمون فضاء تويتر بكثافة بسبب تغريداته العديدة التي ينشرها.

ويضم حسابه على المنصة أكثر من 70 مليون متابع، ويعتبر الأن أكثر الزعماء الذين ما يزالون في السلطة متابعةً. ومن قبله، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر الذي ظل طوال فترة عهدته متصدرا من حيث عدد المتابعين.