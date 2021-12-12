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رئيس الجزائر يزور تونس في الأيام المقبلة

01:58 م الأحد 12 ديسمبر 2021
رئيس الجزائر يزور تونس في الأيام المقبلة

عبدالمجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سيزور تونس في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، الأحد، أن الزيارة المرتقبة لتبون إلى تونس، تهدف إلى مواصلة التشاور السياسي وتعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في جميع المجالات.

كان رئيس الوزراء الجزائري ( الوزير الأول) أيمن بن عبد الرحمن، زار تونس الخميس الماضي على رأس وفد ضم عددا من الوزراء.

ووصف مراقبون زيارة رئيس الوزراء الجزائري بأنها تحضيرية لزيارة تبون، الذي كان كشف نهاية الشهر الماضي عن عزمه القيام بزيارة دولة إلى الجارة الشرقية.

كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، زارت الجزائر في 25 نوفمبر الماضي.

الجزائر تونس عبدالمجيد تبون

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