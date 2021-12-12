أمير قطر يستقبل عدداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي

أمير قطر يستقبل عددا من أعضاء الكونجرس

الدوحة- (د ب أ):

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، الأحد ، عدداً من أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استقبل أمير قطر السيناتور أنجوس كينج عضو لجنة القوات المسلحة، والسيناتور ريتشارد بور، والسيناتور جون كورنن، والسيناتور بن ساسي، أعضاء لجنة الاستخبارات.

وطبقا للوكالة، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

وأعرب أعضاء الكونجرس الأمريكي عن شكر الولايات المتحدة الأمريكية وتقديرها للأمير تميم على جهود دولة قطر في دعم السلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين منها.