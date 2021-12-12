روسيا: بوتين أوضح لبايدن أن قواتنا موجودة على أراضينا ولا تهدد أحدا

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1"، قال فيها إن "بوتين أخبر بايدن بوضوح أن القوات الروسية منتشرة على أراضيها ولن تهدد أحدا".

وأضاف بيسكوف: "وجه بوتين كلامه لبايدن وهي إشارة أن قواته تتواجد على بعد 1000 كيلومتر من أراضينا".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، توترًا خلال الآونة الأخيرة بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.