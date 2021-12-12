شكري إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" مع التعاون الخليجي

كتب- مصراوي:

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السعودية الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الأحد.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، في بيان نُشر على صفحة الخارجية على فيسبوك، إن "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات".

وأضاف حافظ أن "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف".