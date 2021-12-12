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إسرائيل قد تبدأ توزيع الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا في يناير

01:07 م الأحد 12 ديسمبر 2021
إسرائيل قد تبدأ توزيع الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا في يناير

لقاح كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة القول إنه قد يتم البدء في إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أوائل يناير القادم، في ظل انتشار المتحور أوميكرون في إسرائيل.

وقال المصدر :"البيانات الأولية المتاحة لدينا لا تزال غير واضحة بشأن فترة فعالية الجرعات المعززة، كما أن هناك حالة من الغموض بشأن المتحور الجديد ... ووفقا لتقديراتي فإننا بحاجة لجرعة رابعة، وسنتخذ القرار قريبا".

ويقول مسؤولو الصحة إن فعالية اللقاحات تضعف بعد خمسة أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرا ضروريا. وكانت إسرائيل أصبحت في نهاية يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمتحور أوميكرون في إسرائيل إلى 55 حالة، 40% منهم إما مطعمون أو متعافون.

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