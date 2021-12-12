تزن 250 كيلوجراما.. تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية في برلين

برلين- (د ب أ):

بدأت الإجراءات الأمنية بالعاصمة الألمانية برلين صباح الأحد لنزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 250 كيلوجراما.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأنه منذ الصباح الباكر يتم نقل أشخاص موجودين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع وجود القنبلة حول المستشفى اليهودي في برلين.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي 400 فرد شرطة ينتقلون من مسكن لآخر للتأكد من أن جميع السكان غادروا منازلهم، موضحة أن نحو 15 ألف شخص تأثروا بتلك الإجراءات الأمنية.

وبمجرد تأمين المنطقة، من المقرر أن يتم البدء في نزع فتيل القنبلة. ولم يتم حتى الآن تحديد المدة التي يمكن أن تتخذها ذلك الإجراء.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أنه سيتم أيضا إخلاء المستشفى اليهودي وعيادات أخرى بالمنطقة.

وتم اكتشاف القنبلة في 19 نوفمبر الماضي في المنطقة التي يوجد بها المستشفى اليهودي.

وبحسب السلطات المحلية بالمدينة، استغرقت الاستعدادات للإخلاء عدة أسابيع.

وكانت السلطات طلبت من السكان المقيمين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من الموقع مغادرة منازلهم وكذلك المنطقة التي تم تطويقها بحلول الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت ألمانيا (05:00 بتوقيت جرينتش)على أبعد تقدير، وفقًا لإعلان مشترك صدر في وقت مبكر اليوم عن الشرطة وفرقة الإطفاء والسلطات المحلية.

وجاء في الاعلان أن أي شخص سيبقى داخل منطقة الحظر من المحتمل أن يعرض حياته للخطر.

ويُتوقع أيضا فرض قيود على حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة، وفي الوقت ذاته سيجري تعليق خدمات مترو الأنفاق والترام أثناء العملية.