سرعتها أكبر 5 مرات من الصوت.. طائرة صينية تجوب العالم خلال ساعة واحدة

كتبت- رنا أسامة:

تبني الصين حاليًا طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بسرعة مُفترضة تبلغ 12 ألف ميل (نحو 19 ألف كيلومتر) في الساعة، يمكنها نقل 10 ركاب إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة.

وستكون الطائرة، البالغ طولها 148 قدمًا (45 مترًا)، أكبر بمقدار الثُلث تقريبًا من طائرة "بوينج 737"، بجناحين أشبه إلى جناحيّ طائرة "كونكورد" لكن مع توجيه أطرافهما للأعلى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستكون الطائرة قادرة على تجاوز سرعة الصوت بأكثر من 5 مرات بفضل تصميمها المعقد.

وتهدف الصين إلى إنتاج أسطول من هذه الطائرات بحلول نهاية عام 2035 وتوسيع بعض الطائرات لنقل 100 راكب بحلول 2045، فيما لم تُعلن بعد الغرض منها.

وجرى كشف النقاب عن التصميم الأولي للطائرات عبر دراسة أجراها علماء فضاء صينيون شاركوا في مهمة خارج الأرض إلى المريخ والقمر، ونشروها في مجلة "تكنولوجيا الدفع".

ويستند تصميم الطائرة الصينية الجديدة إلى تصميم طائرة "بوينج مانتا إكس- 47 سي"، التي تخلت عنها وكالة "ناسا" الفضائية عام 2000 بسبب تكلفتها الباهظة.

وشارك في تصميم الطائرة، المهندس مينخ هان تانج، الذي عمل سابقا في "ناسا".

وتقوم الطائرة على وجود محركين مفصلين بدون أجزاء متحركة على كل جانب من جوانب الطائرة.

ورغم أن النموذج الأولي قد لا يصل إلى الإنتاج قريبًا، فإنه مهم لتوفير إرشادات مهمة لتطوير الطائرة والمحركات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.