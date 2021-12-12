كندا.. عاصفة شديد تقطع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة

وكالات:

قالت شركة "هايدرو وان" للكهرباء، السبت، إن رياحاً شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة، مشيرة إلى أن "التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق".

ورغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إنها تتوقع مزيداً من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو.

ويُتوقع وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلومتراً في الساعة، وفق الهيئة.