4 قتلى على الأقل جراء غرق سفينة شحن شرقي الصين

بكين- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء غرق سفينة على السواحل الشرقية للصين، صباح الأحد، قبالة سواحل مدينة يانتاى بإقليم شاندونج.

وتردد أن 14 شخصا كانوا على متن السفينة وقت غرقها.

وجرى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، بينما لا يزال 7 آخرون فى عداد المفقودين.

وتم نشر مروحية إنقاذ وسفينة إنقاذ للمشاركة في البحث عنهم.

وكانت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية ذكرت أن 3 أشخاص لقوا حتفهم و8 في عداد المفقودين جراء الحادث.